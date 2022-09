Tropas russas lançam 16 ataques em Donbass e fazem vítimas

© Anatolii Stepanov/AFP

A polícia ucraniana relatou este sábado a ocorrência de 16 bombardeamentos russos na região de Donbass, no leste do país, que fizeram vítimas entre os civis.

"As forças de ocupação bombardearam as cidades de Avdiivka, Kurakhove, Sloviansk, Kramatorsk, Krasnohorivka, Vuhledar, a cidade de Bilbasivka, as aldeias de Ivanivske, e Bogoyavlenka", informou a polícia numa mensagem no Telegram, citada pela agência Ukrinform.

As forças de segurança ucranianas esclareceram ainda que o exército russo usou mísseis, lançadores múltiplos Grad e Uragan, além de fogo de artilharia.

É referido ainda que 14 instalações civis foram destruídas ou danificadas, incluindo nove edifícios residenciais, edifícios administrativos, empresas privadas e uma empresa de serviços públicos.

A polícia referiu também que mais 315 pessoas foram evacuadas.

Desde o início da evacuação obrigatória da população, mais de 13.000 pessoas, incluindo 586 com deficiência e 2.237 crianças, foram retiradas com a ajuda da polícia.