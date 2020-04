Trump vai suspender financiamento dos Estados Unidos à OMS

Donald Trump, Presidente dos EUA © Jim Watson/AFP

Por Cátia Carmo 15 Abril, 2020 • 00:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Donald Trump anunciou, esta terça-feira à noite, que os EUA vão suspender o financiamento à Organização Mundial de Saúde.

"Hoje dei instruções à minha administração para suspender o financiamento à Organização Mundial de Saúde, enquanto estiver a ser feita uma investigação para avaliar o papel da OMS na profunda má gestão e ocultação da propagação do coronavírus. Todos sabem o que se passa lá", revelou Trump.

Para justificar a sua decisão, o presidente norte-americano congratulou-se também por, contra as indicações da OMS, ter colocado, há algumas semanas, restrições à entrada de viajantes vindos da China nos EUA. Algo que, na sua opinião, terá conseguido salvar um número incontável de vidas.

"Felizmente não fiquei convencido e suspendi viagens da China, salvando um número incontável de vidas. Milhares e milhares de pessoas teriam morrido. Se outros países também tivessem suspendido as viagens a partir da China, um número incontável de vidas teriam sido salvas", afirmou o Presidente dos EUA.

O chefe de Estado norte-americano chega mesmo a acusar a Organização Mundial de Saúde de ter sido politicamente correta em vez de agir para salvar vidas.

"As restrições de viagens resultam pela mesma razão que as quarentenas resultam, as pandemias dependem da transmissão entre humanos e o controlo de fronteiras é fundamental para controlar o vírus", acrescentou Donald Trump, na sua conferência de imprensa diária.