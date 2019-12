Tudo a postos para o Brexit? Sim, mas vêm aí "dez meses intensos de negociação"

Augusto Santos Silva diz que Portugal está pronto para o Brexit © José Sena Goulão/Lusa

Por Carolina Rico 13 Dezembro, 2019 • 09:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro dos Negócios Estrangeiros considera que estão reunidas todas as condições para a concretização do Brexit no dia 31 de janeiro, agora que os britânicos tomaram "uma decisão claríssima" ao reeleger Boris Johnson primeiro-ministro.

Em direto na TSF, Augusto Santos Silva destaca a possibilidade de o Reino Unido abandonar a União Europeia de forma "ordenada e negociada".

Ouça aqui a intervenção de Augusto Santos Silva em direto na TSF 00:00 00:00

O ministro garante que Portugal está pronto para o Brexit no início do próximo ano, mas lembra que haverá um período de transição "em que praticamente tudo estará na mesma" até ao fim de 2020.

"Esse período de transição tem a utilidade de dar tempo e espaço para que se negoceie um novo acordo com o Reino Unido", permitindo ainda que os portugueses residentes no Reino Unidos, os britânicos residentes em Portugal, as empresas e os operadores turísticos se preparem para o que aí vem.

Segundo Augusto Santos Silva, a Europa está em condições de apresentar um novo acordo nos primeiros dias de fevereiro. Seguir-se-ão "dez meses intensos de negociação."

"Acho que vamos conseguir chegar a um acordo razoável, um acordo de livre comércio, um acordo com alguma linha regulamentar e também um acordo, muitíssimo importante, na área chave da segurança e defesa" para que a saída do Reino Unido não signifique uma abandonar dos compromissos do país na defesa coletiva no Atlântico Norte.

Acompanhe aqui ao minuto tudo sobre as eleições no Reino Unido