Turbulência em voo da Taag que aterrou em Lisboa fez dez feridos

© Reprodução Facebook

Por Carolina Rico 24 Março, 2023 • 08:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dez pessoas ficaram feridas durante um voo da Hi Fly ao serviço da companhia aérea angolana Taag que aterrou no aeroporto de Lisboa esta quinta-feira.

O Airbus A300 fazia a ligação Luanda-LIsboa quando foi alvo de grande turbulência ao sobrevoar a República Democrática do Congo, conta O Novo Jornal.

Em comunicado, a TAAG explica que os problemas a bordo resultaram das "condições meteorológicas adversas", que obrigaram a companhia a reprogramar outro voo que também se destinava à capital portuguesa.

Segundo a descrição do jornal angolano e as fotos divulgadas nas redes sociais, vários objetos, incluindo carrinhos de comida e bebida, foram projetados no interior do avião, atingindo os passageiros.

Oito passageiros e dois membros da tripulação ficaram feridos, e receberam primeiros socorros ainda durante o voo. Pelo menos uma pessoa ficou ferida com gravidade e foi socorrida pelo médico que seguia a bordo.

À chegada ao aeroporto Humberto Delgado, após sete horas de viagem, os feridos foram recebidos por várias ambulâncias do INEM e assistidos pelas equipas médicas, depois de a companhia aérea ter acionado uma resposta de emergência.