"São um de nós e queremo-los dentro." Von der Leyen defende entrada da Ucrânia na UE

A Ucrânia é "um de nós e queremo-los dentro" da União Europeia (UE). A garantia foi dada por Úrsula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, em entrevista à Euronews.

"Temos um processo com a Ucrânia que consiste, por exemplo, na integração no mercado único", explicou von der Leyen, dando o exemplo da proximidade da UE com os ucranianos na rede de energia, onde existe "uma cooperação muito estreita".

A presidente da Comissão Europeia acredita que "ao longo do tempo, eles [ucranianos] pertencem" à União Europeia, após anos de cooperação.

Sobre a ação de Vladimir Putin, Úrsula von der Leyen disse que, depois da invasão à Ucrânia, a confiança no presidente russo "está completamente quebrada e desgastada."

"Em geral, é sempre melhor ter negociações de paz do que lutar", defendeu a presidente da Comissão Europeia.

