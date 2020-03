UE espera que Turquia "respeite o acordo" de impedir entrada de migrantes

O porta-voz Steffen Seibert está convencido de que a Turquia vai respeitar o acordo © EPA

A União Europeia (UE) espera que a Turquia respeite o acordo que visa impedir migrantes de chegar à Europa, afirmou esta segunda-feira o porta-voz da chanceler alemã, Angela Merkel, depois da capital do país, Ancara, declarar a abertura das fronteiras.

"Estamos convencidos do valor do acordo e esperamos que seja respeitado", afirmou Steffen Seibert numa conferência de imprensa em Berlim, acrescentando que qualquer diferendo a este propósito deve ser resolvido através de discussões entre os parceiros europeus.

A UE e a Turquia celebraram em 2016 um acordo no qual Ancara se compromete a combater a passagem clandestina de migrantes para território europeu em troca de ajuda financeira.

A Turquia, que acolhe no seu território quatro milhões de refugiados, na maioria sírios, anunciou na passada sexta-feira que iria abrir as fronteiras com a Europa, ameaçando deixar passar migrantes e refugiados. Esta mostrou ser uma aparente tentativa de pressionar a Europa para assegurar um apoio ativo no conflito que a opõe à Rússia e à Síria.

A decisão de "abrir portas" foi tomada num conselho de segurança extraordinário presidido pelo chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, um dia depois da morte de mais de 30 militares turcos em ataques aéreos em Idlib, no noroeste da Síria, realizados, segundo Ancara, pelas forças sírias que são apoiadas pela Rússia.