Von der Leyen assinala "importante marca". Mais de 50% dos adultos vacinados com a dose de reforço

Mais de metade dos adultos da União Europeia já tem a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Ursula von der Leyen celebrou a "importante marca" da campanha de vacinação e revelou que 82% dos adultos da região já estão vacinados.

A presidente da Comissão Europeia refere que os dados são "bons", mas deixa claro que toda a população tem "de fazer mais".

Com base nos dados do ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), a governante europeia diz que as vacinas podem deixar as pessoas "longe dos hospitais".

Por isso, Von der Leyen deixou o apelo: "Se todas as pessoas vacinadas na União Europeia tomassem a dose de reforço, poderíamos evitar cerca de um milhão de hospitalizações".

A presidente acrescentou que "a pandemia não acabou e a variante Ómicron até se está a propagar rapidamente em muitos países da UE". Por isso, terminou a mensagem com vamos proteger-nos.