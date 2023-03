União Europeia chega a acordo para quase duplicar a energia renovável até 2030

© Photo by Anna Jiménez Calaf on Unsplash

Por Carolina Rico 30 Março, 2023 • 08:38

O conselho de ministros da Energia da União Europeia chegou esta quinta-feira a acordo com o Parlamento Europeu para um aumento da produção de energia elétrica proveniente de fontes renováveis.

O objetivo é chegar a 42,5% de energia renovável até 2030, praticamente o dobro face aos 22% atuais.

O acordo, também uma medida necessária para combater a dependência da energia russa, terá agora ser submetido a uma votação final no Parlamento Europeu.

A longo prazo, a União Europeia tem como meta tornar-se uma economia "climaticamente neutra" até 2050, com zero emissões de gás com efeito de estufa.