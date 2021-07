Uso de máscara vai passar a ser escolha pessoal no Reino Unido

A revelação foi feita por Robert Jenrick, ministro da Habitação do governo britânico, em declarações à Sky News © Tolga Akmen/AFP

Em Inglaterra, o uso de máscara vai passar a ser uma escolha pessoal. O país vai entrar num período sem restrições legais por causa da Covid-19 e a utilização de máscara deixa de ser obrigatória.

"Será uma fase diferente, na qual seremos nós, cidadãos, a decidir, em vez de ser o Governo a dizer-nos o que fazer. Parece que podemos agora andar para a frente e passar para um regime muito mais permissivo, afastando-nos assim dessas restrições que têm sido tão difíceis para nós. Vamos ter de garantir que todos os adultos recebem as duas doses da vacina, porque isso é chave para manter o vírus sob controlo à medida que nos aproximamos do outono e do inverno", explicou Robert Jenrick.

O ministro britânico afirma que, graças às vacinas, vai ser possível pôr fim às restrições. A medida do uso de máscara deverá entrar em vigor no dia 19 de julho, mas a decisão final está nas mãos de Boris Johnson.

