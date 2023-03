Por TSF 16 Março, 2023 • 14:20 Partilhar este artigo Facebook

Vídeo divulgado pelas autoridades norte-americanas mostra o momento em que um caça russo Su-27 colide com um drone US MQ-9 Reaper dos EUA, sobre águas internacionais do Mar Negro.

A Rússia nega envolvimento, Sergey Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russo, acusa os EUA de "procurarem escalar tensões" com "provocações".