Não se sabe até ao momento o número de vítimas.

Por TSF/AFP 26 Fev, 2022 • 15:06

Não se sabe até ao momento o número de vítimas.

O míssil atingiu o edifício entre o 18.º e o 21.º andar, quando a evacuação do prédio estava "em curso".

A Rússia havia anunciado um pouco antes ter disparado mísseis de cruzeiro, ao terceiro dia da sua invasão da Ucrânia.

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, referiu que o prédio situa-se nos arredores da capital ucraniana, perto do aeroporto de Zhuliany, de acordo com informações recolhidas pela Associated Press (AP).