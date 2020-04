Vírus já matou 208.973 pessoas e infetou quase três milhões em todo o mundo

© AFP

Por TSF/Lusa 27 Abril, 2020 • 21:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A pandemia da Covid-19 já matou 208.973 pessoas e infetou quase três milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP às 19h00 TMG desta segunda-feira, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, às 19h00 TMG (20h00 em Lisboa) 2.997.540 casos de infeção foram até agora oficialmente diagnosticados em 193 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na província chinesa de Wuhan.

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar. Entre esses casos, pelo menos 818.700 são hoje considerados curados.

Desde a contagem feita às 19h00 TMG de domingo, 4.277 novas mortes e 67.952 novos casos ocorreram em todo o mundo.

Os países com mais novos óbitos são os Estados Unidos, com 1.388 novas mortes, a França (437) e o Reino Unido (360).

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e de casos, com 55.563 óbitos em 979.077 casos. Pelo menos 107.526 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades de saúde norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são a Itália, com 26.977 mortes, em 199.414 casos, a Espanha, com 23.521 mortes (209.465 casos), a França, com 23.293 mortes (165.842 casos) e o Reino Unido, com 21.092 mortos (157.149 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que tem o maior número de mortes em comparação com a sua população, com 622 mortes por milhão de habitantes, seguida por Espanha (503 mortes por milhão de habitantes), por Itália (446), França (357) e Reino Unido (310).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 82.830 casos (três novos entre domingo e hoje), incluindo 4.633 mortes (um novo óbito) e 77.474 curas.

A Europa totalizava às 19:00 TMG de hoje 126.223 mortes, para 1.393.779 casos, os Estados Unidos e o Canadá 58.344 mortes (1.027.306 casos), a América Latina e Caribe 8.311 mortes (169.916 casos), a Ásia 8.117 mortes (206.538 casos), o Médio Oriente 6.411 mortes (159.358 casos), África 1.458 mortes (32.625 casos) e a Oceânia 109 mortes (8.023 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados recolhidos pelos escritórios da AFP junto de autoridades nacionais e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Portugal contabilizou hoje 928 mortos associados à Covid-19 em 24.027 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 25 mortos (+2,8%) e mais 163 casos de infeção (+0,7%).

Das pessoas infetadas, 995 estão hospitalizadas, das quais 176 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou 1.329 para 1.357.

Portugal é o 18.º país do mundo com mais óbitos e também o 18.º em número de infeções.