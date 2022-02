"Vladimir Putin é obcecado por números". Esta terça-feira é dia 22/02/2022

© EPA

"A guerra está cada vez mais próxima". A sensação é revelada à TSF por Ivan Sinepalov, ucraniano de 29 anos que vive em Mairupol, cidade no sudeste da Ucrânia que fica a 20 Km da região de Donbass e bastante próxima da fronteira com a Rússia. As recentes tensões na fronteira, com quebras do cessar-fogo, levam Ivan a considerar que uma nova invasão, tal como aconteceu em 2014, está iminente.

O cidadão de Mariupol até antecipa datas, já que Vladimir Putin tem uma obsessão por números. Ivan afirma, por isso, que "algo de perigoso por acontecer esta terça-feira", já que o presidente russo invadiu a Geórgia a 8 de agosto de 2008, ou seja, 8/08/2008.

Ivan Sinepalov afirma que mais relevante ainda é o dia de quarta-feira: 23 de fevereiro, o Dia das Forças Armadas Soviéticas ou Dia do Defensor da Pátria. Feriado que costuma ser marcado por desfiles militares e que este ano, afirma Ivan, Ivan por algo perigoso, não querendo para já antecipar o que poderá ser.

Mas como se esta "coincidência" não bastasse, Vladimir Putin tem feito ataques depois dos Jogos Olímpicos. Ivan relembra que o líder russo invadiu a Geórgia depois dos Jogos Olímpicos de 2008 na China terem terminado. E ainda em 2014, depois dos jogos realizados em Sochi, na Rússia. Na altura, Putin "aproveitou" para invadir a Crimeia. "Se aconteceu duas vezes, pode acontecer uma terceira", preconiza Ivan e ainda por cima terminaram este domingo os Jogos Olímpicos de Inverno.

Apesar das movimentações nos últimos dias, Ivan Sinepalov sente-se "confiante", porque, no seu entender, as Forças Armadas da Ucrânia estão agora mais preparadas.