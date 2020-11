Votos ilegais nos EUA? Investigação diz que trabalhador dos correios mentiu ao denunciar fraude

© Chris McGrath/Getty Images/AFP

As afirmações de um funcionário dos Correios da Pensilvânia, que alegava irregularidades nos votos por correspondência das eleições dos EUA, são falsas. Richard Hopkins terá confessado aos investigadores que mentiu publicamente.

O The Washington Post cita três funcionários da investigação, e o comunicado da Comissão do Congresso. Richard Hopkins garantia que o chefe dos correios na cidade de Erie estava a obrigar os trabalhadores a alterar a data dos boletins de voto.

As alegações de Hopkins foram prontamente desmentidas pelos correios locais, que adiantaram que o trabalhador foi alvo de vários processos disciplinares no passado.

Ainda assim, os republicanos citaram as afirmações do trabalhador em vários documentos. A senadora Lindsey Graham, numa carta enviada ao Departamento de Justiça, pediu que fosse aberta uma investigação.

De acordo com o Washington Post, Hopkins confirmou que as afirmações não eram verdadeiras, e assinou uma declaração de renúncia junto dos investigadores.

O trabalhador dos correios não aceitou prestar declarações ao jornal norte-americano, mas no YouTube publicou um vídeo onde nega que tenha voltado atrás com a palavra. "Estou a ler o Washington Post. Dizem que fabriquei as declarações, mas estou aqui para garantir que não o fiz."

Hopkins diz ainda que o jornal deve retificar a notícia.

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos ordenou ao estado da Pensilvânia para que separe os votos que chegaram depois do dia das eleições, na sequência da ação apresentada pelos republicanos.

O tribunal, numa ordem escrita pelo juiz conservador Samuel Alito, ordenou que se separem todos os votos recebidos pelo correio depois das 20h00 de 03 de novembro, hora de encerramento das urnas, sejam armazenados e contados em separado.

Como defendeu Donald Trump, os conservadores da Pensilvânia consideraram que os votos por correspondência recebidos depois do dia das presidenciais devem ser considerados nulos, apesar de terem sido recebidos dentro do prazo.