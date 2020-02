"Vou ficar em quarentena." Português retirado de Wuhan conta experiência e espera voltar à cidade

© AFP

Aliviados por estarem em espaço europeu, os 17 portugueses retirados de Wuhan por causa do coronavírus anseiam agora por chegar a Portugal, depois de uma paragem em Marselha, França, onde vão fazer novos exames médicos. Miguel Matos é um desses portugueses e revela à TSF que vai ficar de quarentena quando chegar a Portugal.

"Vou ficar em quarentena. Eu e os meus colegas mais próximos decidimos ficar em quarentena. Acho que a maior parte das pessoas vai optar por isso", adianta à TSF.

Quanto à viagem, Miguel Matos diz que tudo decorreu tranquilamente: "A viagem foi tranquila, dentro do esperado, com muitas medidas de segurança, check up do nosso estado de saúde lá em Wuhan e agora aqui em Marselha teremos nova verificação. A seguir viajaremos para Lisboa num avião da Força Aérea."

A vontade de Miguel Matos é que a situação em Wuhan melhore para poder voltar à rotina: "Tenho esperança de que as coisas em Wuhan melhorem para que, num futuro próximo, possamos voltar para o nosso trabalho."

À TSF, o português conta que Wuhan é neste momento "uma cidade fantasma". "Ontem, às quatro da tarde cruzámo-nos com quatro ou cinco pessoas na cidade. Nas estradas cruzámo-nos com muito poucos carros. É uma cidade parada, com as pessoas fechadas em casa com receio", explica.

Os 17 portugueses retirados de Wuhan estão "agradecidos" à embaixada portuguesa pelo trabalho que tem feito junto da comunidade nesta fase delicada: "A embaixada portuguesa tem feito um trabalho fantástico, desde a nossa recolha em nossas casas até ao processo de embarque dos autocarros, do avião, têm estado sempre presentes e estamos a par sempre de tudo. Estamos muito agradecidos. Temos sido muito bem acompanhados."