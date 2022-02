Zelensky pede interrupção imediata do projeto Nord Stream 2

Volodymyr Zelensky © EPA

O líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu, esta terça-feira, a interrupção imediata do Nord Stream 2, segundo a AFP.

O projeto consiste na canalização de gás natural russo para a Alemanha através do Mar Báltico.

Depois do reconhecimento, esta segunda-feira, das duas regiões separatistas da Ucrânia, ​Zelensky disse que a Rússia deve ser punida com "sanções imediatas", que incluem "a interrupção imediata do Nord Stream 2".

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmitry Kuleba, também disse, esta terça-feira, que "chegou o momento de se aplicarem sanções contra a Rússia" na sequência do reconhecimento ilegal das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk.

Kuleba insistiu que as sanções são fundamentais, frisando que é preciso saber quando aplicar as medidas e qual vai ser o tipo de sancionamento contra a Rússia.

"A nossa posição é clara: chegou o momento de se aplicarem sanções contra a Rússia", disse na mesma declaração.

