20.º Congresso do PCC: reflexões breves

A grande reunião política do 20.º Congresso do Partido Comunista da China terminou com a vitória de Xi Jinping em toda a linha. A composição da cúpula, ou seja, os 7 membros do Comité Permanente do Politburo, não deixa margem para dúvidas.

Sobre o Congresso algumas reflexões muito breves.

Em primeiro lugar, perdeu a "meritocracia" que tinha caracterizado a China nos últimos 20 anos. A proximidade pessoal ao líder é O critério a ter em consideração como podemos comprovar pela ascensão de Li Qiang (será, em princípio, o 1.º ministro) ou de Ding Xuexiang, ambos do núcleo duro do Grande Líder.

Em segundo lugar, assistimos à divulgação de imagens deste Congresso nas quais o antecessor de Xi Jinping, Hu Jintao, a chamada "quarta geração", foi afastado/retirado ao vivo e a cores do seu lugar. Independentemente dos detalhes, ou mesmo da verdade, a divulgação destas imagens é, em si mesma, um facto político.

Em terceiro lugar, as mulheres no/do Partido Comunista da China continuam invisíveis nos lugares de topo. Em termos de representatividade política as mulheres, aos olhos de Xi Jinping, pura e simplesmente não contam. No anterior Politburo uma mulher, neste Politburo temos 24 lugares e todos atribuídos a homens.

Quando ouvirem daqueles elogios ao modelo ditatorial da China lembrem-se bem desta realidade e destes números.

Por último, esta vitória de Xi Jinping significa uma China ainda mais repressiva e implacável. Tendo em conta o historial da última década são as piores notícias possíveis para Xinjiang, para o Tibete e para os direitos humanos da sociedade chinesa.