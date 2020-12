A superação europeia e a prioridade interna

Nunca uma temporada teve um calendário tão apertado como esta. É um fator extra com o qual os treinadores têm de lidar e que implica outro tipo de cuidados na gestão dos plantéis. Logo, para FC Porto, Benfica e Braga foi um tiro em cheio a qualificação antecipada nas provas da UEFA.

Antes do mais, convém sublinhar que esta foi uma semana importante para o futebol português no contexto europeu. As três equipas nacionais garantiram o apuramento para a fase seguinte das competições, Liga dos Campeões e Liga Europa, antes de se atingir a última jornada da fase de grupos. Um exemplo de superação muito bom, sob todos os pontos de vista.

O primeiro deles, claro, prende-se com os reflexos no ranking, já que teremos FC Porto, Benfica e Braga com possibilidade de somarem mais pontos, consolidando o sexto lugar atual e, eventualmente, até permitindo uma aproximação ao quinto posto. Portugal, nesta altura, já coloca três equipas na Champions (duas diretamente e uma terceira nas pré-eliminatórias), pelo que é relevante conseguir manter as coisas como estão.

Mas, depois, há também os reflexos no plano interno. Já aqui aludi várias vezes à carga de jogos a que as equipas estão obrigadas até final do ano, pelo que a gestão dos jogadores pode ficar mais facilitada com a questão europeia já encerrada.

Repare-se que o trio português vai multiplicar-se em desafios sucessivos no campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga - sendo que dragões e águias ainda têm mais a Supertaça -, pelo que a última ronda das competições europeias passa agora a ter um papel secundário.

É evidente que há sempre o interesse financeiro (pontos são sinónimo de euros), mas na componente estritamente desportiva pouco existe para acertar. Aliás, no caso do FC Porto, nem isso, pois o segundo lugar no grupo é imutável. Benfica e Braga podem aspirar ao primeiro lugar - o que daria um conforto teórico para o sorteio dos 16 avos de final -, simplesmente não dependem deles próprios para o conseguirem, uma vez que tal só será possível se Rangers e Leicester fizerem piores resultados. Portanto, pelo menos para já, o centro das atenções passa a ser em exclusivo o cenário doméstico.

E que temos neste âmbito? Agora, a jornada 9, mas - no tal princípio de gestão cuidada - seguem-se Taça de Portugal e Taça da Liga, antes da jornada 10. Significa isto que a ronda imediata é uma das tais para jogar as melhores fichas, desde que estejam fisicamente em condições, já que "onzes alternativos" podem ser equacionados para as outras duas competições (ou três, se juntarmos as da UEFA).

Benfica e FC Porto jogam em casa, são claramente favoritos, mas também sabem que é "proibido" um deslize perante Paços de Ferreira e Tondela. Águias e dragões estão naquela fase em que perder mais pontos pode tornar-se um problema e, por via disso, Jesus e Conceição não podem correr riscos desnecessários.

De resto, no caso do técnico encarnado, o sinal foi evidente quando o resultado com o Lech Poznan estava definido. Ainda faltava meia hora para acabar a partida e tirou logo Darwin, Pizzi e Chiquinho, seguindo-se Everton e Rafa. O campeonato passou a ser prioritário bem cedo. E, também não por acaso, Sérgio Conceição reafirma que "a verdadeira Champions" do FC Porto é o campeonato, ou seja, a receção ao Tondela é de importância máxima.

Enquanto uns ainda deitam contas às consequências da semana europeia, o líder Sporting prossegue o seu trabalho. E, desta vez, com a mira apontada a uma deslocação a Famalicão, onde terá de repetir a serenidade e consistência de outros jogos para chegar ao triunfo. É certo que Ruben Amorim manterá o discurso distanciado sobre a tal candidatura ao título, mas tudo fará para conservar o lugar que ocupa, de preferência sem que a vantagem diminua.

Este Famalicão não é (ou ainda não é, depende da forma como se queira encarar as coisas) o mesmo que encantou na época passada, por via de várias baixas. Ora, a mais marcante de todas, Pedro Gonçalves, alinha hoje precisamente no lado contrário. Para Pote será um jogo especial, presume-se, mas aquilo que os leões esperam dele é que continue a marcar o campeonato como até agora. Por mais voltas que se dê, está a ser uma tremenda mais-valia para um Sporting em renovação.