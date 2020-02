Ao contrário do que escrevi no meu artigo de opinião da passada segunda-feira, Ana Gomes não vendia passaportes indonésios a timorenses no tempo em que esteve na Secção de Interesses Portugueses, que funcionava na embaixada da Holanda na Indonésia.

Os passaportes eram dados e não vendidos.



Nesse texto citei uma frase de uma entrevista dada à revista Visão onde Ana Gomes afirmava que fornecia aos timorenses passaportes indonésios, que comprava na ilha das Flores, acrescentando: "A procura foi tanta que inflacionámos os preços dos passaportes, passaram de 800 mil rupias para três milhões, e a população da ilha das Flores aumentou exponencialmente".

Erroneamente interpretei a palavra "inflacionámos" como fazendo parte de um processo de venda dos passaportes aos timorenses quando a diplomata queria dizer que esse aumento de preço ocorria na compra. Os passaportes eram dados e não vendidos.

Embora este erro não invalide, de forma alguma, a substância da opinião expressa nesse artigo pode causar danos reputacionais a Ana Gomes, que urge colmatar.

Pelo erro peço desculpas a Ana Gomes, aos leitores e aos ouvintes da TSF.