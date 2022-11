Desilusões e destaque: arranque do Mundial no Catar

Começou ontem o Mundial no Catar. No arranque desta competição de futebol gostava de realçar dois pontos. Na verdade, uma semi-desilusão e um destaque.

Começo pelo último. O meu destaque vai para um jogador que aprecio como poucos e que é para mim o melhor de sempre na sua posição: estou a falar de Sérgio Busquets. Serão dos poucos jogos que verei neste Mundial. Que privilégio ter podido e poder acompanhar a sua carreira espanhola e no seu Barça. Da minha parte, só me resta ver todos os jogos deste craque com 34 anos de modo a aproveitar, a fazer render enquanto adepta num misto de alegria e tristeza.

A semi-desilusão? O presidente da FIFA Gianni Infantino. Não é uma surpresa total porque, infelizmente, já nos habituou à controvérsia. Mas, ainda assim, surpreendeu-me pela quantidade, pela cadência. Há muita matéria-prima por onde escolher. Mas, talvez ontem tenha batido no fundo com esta declaração para a qual o Mário Fernando me chamou à atenção: "Qualquer país pode ser anfitrião de um evento. Se a Coreia do Norte quiser receber alguma coisa... (...) Fui à Coreia do Norte há alguns anos perguntar se queriam organizar o Mundial feminino com a Coreia do Sul. Bem, obviamente que não fui bem sucedido, mas iria mais 100 vezes se isso ajudasse."

Caros ouvintes, Coreia do Norte com um regime totalitário a organizar um campeonato? Sinceramente, não tenho palavras para tamanha estupidez.

Mais grave, se tivermos em conta que, em 2023, só Gianni Infantino será candidato nas eleições da FIFA.

Que desalento.