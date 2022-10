Dia Mundial do Professor - Promova-se Esperança!

O 5 de outubro é emblemático para o país, que comemora o Dia da Implantação da República, a concretização dos desígnios do povo que lutou pela mudança de regime, um que fosse mais democrático e íntegro, ideais que demoraram décadas a ser atingidos, num processo árduo e desumano, mas, na mesma medida, estimulante, porque nos apontou o caminho para uma sociedade mais justa.

A relevância da data ganha significado acrescido pelo facto de também coincidir com a instituição do Dia Mundial do Professor!

Trata-se de uma feliz sincronia que só enaltece os profissionais dedicados e diligentes, que têm sido desafiados, pelas constantes mudanças, a renovar as suas competências em prol da melhoria da qualidade das aprendizagens dos seus alunos, fazendo da inclusão e do sucesso os grandes objetivos. Capacitar, dar ferramentas para a vida, fomentar uma cultura humanista são princípios que regem o ato da docência na formação de futuros cidadãos e profissionais competentes, preparados para enfrentar as oportunidades da sociedade que os integrará. São estas as exigências que se impõem aos professores e que elevam o seu perfil e a sua responsabilidade.

Mas a responsabilidade é simultaneamente solicitada em muitas outras frentes, para além do processo ensino-aprendizagem, o que obriga a um desgaste enorme. Sendo de uma importância reconhecida, a profissão de docente não é atrativa para os jovens, que possuem uma visão bem realista de tudo o que está adstrito às incumbências destes profissionais, que são mais e mais escassos no nosso país. Outras atividades afiguram-se mais rentáveis e com progressão mais rápida e é esse o destino dos candidatos a cursos superiores ou mesmo de professores contratados, e de quadro, que desistem de ser, ano após ano, desconsiderados e desprotegidos.

Estes briosos da Educação necessitam que lhes apontem o caminho da esperança!

As políticas educativas não podem existir à margem destas questões, devendo ser desenhadas de forma consentânea com as necessidades do momento, obrigando a um pacto objetivo e consolidado, alavancado pela grau de magnitude da Educação na construção dos projetos de vida pessoais e sociais.

É cada vez mais crucial a emergência de acarinhar os nossos professores, e cativar novos, através da valorização e dignificação da carreira docente, tornando-a inspiradora.

Urge respeitar os alunos, futuros cidadãos ativos, que merecem ter professores mais motivados, confiantes e reconhecidos, com mais tempo de qualidade para lhes dedicar e para serem felizes. A entrega, o envolvimento e o altruísmo que demonstram

diariamente nas salas de aula e na escola não podem ser às expensas da qualidade da sua saúde, do seu bem-estar físico e emocional, do seu tempo em família.

O Dia Mundial do Professor deve ser devotado à reflexão de todos sobre os profissionais que desejamos nas Escolas nossas e sobre as repercussões de tão lhes ser dado o devido valor. Este dia deve prolongar-se por todos os dias, celebrado no reconhecimento de que estes profissionais merecem mais e melhor.

Promova-se a Esperança de quem ama o que faz!