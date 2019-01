PSD: uma proposta inaceitável, mais um cordeiro para sacrifício

Luís Montenegro não passa de um "cordeiro para abate" para o PSD, considera Daniel Oliveira. É o segundo, depois de Santana Lopes.

No espaço de comentário que ocupa semanalmente na TSF, "A Opinião", Daniel Oliveira diz que o ex-líder parlamentar que desafiou a liderança de Rui Rio "não é o melhor que os Passistas têm para apresentar".

Ouça aqui "A Opinião" de Daniel Oliveira

"Se conseguir impor as eleições internas, serve para evitar a limpeza das listas e segurar o emprego de alguns. Se não conseguir cria mais um episódio na destabilização interna."

E "mesmo assumindo que as más sondagens chegam para fazer cair um presidente eleito há 11 meses, ir para eleições internas só pioraria o que já está mal" no partido, defende, uma vez que os sociais-democratas passariam grande parte do período de pré-campanha para as europeias e legislativas em campanha interna.

"Costa, Catarina, Jerónimo e Cristas estariam a falar para o país, enquanto Rio e Montenegro se desgastavam mutuamente. Como pode isto ajudar o PSD?", questiona.

Para Daniel Oliveira, ao "abrir uma crise interna" no PSD tão perto de eleições, Luís Montenegro estaria sempre a contribuir para a "humilhação eleitoral do PSD, fosse quem fosse o seu líder."

"Por mim o PSD pode fazer eleições internas todos os anos", ironiza o comentador. O risco é que "nesta fúria autofágica vá libertando votos para projetos perigosos".

"Mesmo discordando do PSD sei que ele é necessário à democracia portuguesa, coisa que não parece preocupar a fação mais radical do partido", acusa.

Texto: Carolina Rico