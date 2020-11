Porque é que André Ventura não gosta do Papa?

Não, não vou falar de Covid-19, nem do estado de emergência, nem do estado de calamidade, nem de recolher obrigatório, nem do aumento de infeções e mortes. Sobre a pandemia temos informação, opiniões e dúvidas aos magotes, pelo que não me parece ter algo a dizer aos ouvintes capaz de ser verdadeiramente útil para as suas vidas - embora adorasse conseguir explicar o que se deve ou não se deve fazer se quisermos cumprir o dever cívico de confinamento, que o primeiro-ministro anunciou no sábado, mas como me parece que ninguém sabe, passo adiante...

Vou então, para descomprimir da tensão permanente a que nos remete o coronavírus, falar de um momento incrível no final da entrevista dada este sábado à TSF e ao Diário de Notícias por André Ventura, antigo seminarista, que dizem ter um dia sonhado ser padre e que agora lidera o partido Chega.

Ventura achou difícil as seguintes perguntas feitas pelos jornalistas Pedro Pinheiro e João Pedro Henriques:

"Pedro Pinheiro - Concorda com o Papa Francisco quando recentemente admitiu as uniões de facto entre homossexuais?

André Ventura - Esta foi difícil... Tinha que haver uma difícil para o fim do programa...

Pedro Pinheiro - É difícil porquê?

André Ventura - Eu... ah...

João Pedro Henriques - Tendo em conta o dogma da infalibilidade do Papa.

André Ventura - Esteve bem, agora (sorrisos)... Eu acho que este Papa tem prestado um mau serviço ao cristianismo. Acho. Talvez esta expressão não tenha sido agora a mais feliz, mas eu acho que ele tem prestado um mau serviço ao cristianismo. Acho que nos tem aproximado... acho que tem tornado... a esquerda revolucionária quase como heroica e a esquerda europeia marxista como normalidade. Acho que este Papa tem contribuído para destruir as bases do que é a Igreja Católica na Europa e acho que em breve vamos todos pagar um bocadinho por isso. Isto não tem que ver com a questão direta da homossexualidade que me referiu, mas acho que este Papa tem prestado um mau serviço... Eu se calhar não devia ter dito isto hoje, mas agora já disse...

João Pedro Henriques - Não disse isso na Rádio Renascença, garantidamente?

André Ventura - Provavelmente não disse."

Noto um erro de base na argumentação de André Ventura quando insinua que Francisco dá força ao marxismo: afinal, não é por acaso que o Papa, num prefácio que fez para um livro do seu antecessor, Bento XVI, se atira contra o que diz ser a "pretensão totalitária" do Estado marxista e denuncia, palavras suas, "a ideologia ateia em que se fundamenta". Francisco é, não tenhamos dúvidas, apaixonadamente antimarxista.

Eu, que sou marxista e ateu, tenho, apesar disso, mais tolerância ideológica para com o Papa Francisco do que a que ele poderia algum dia ter para comigo, mas, ironicamente, ouvindo esta entrevista, percebo também que o cristão praticante André Ventura terá ainda menos tolerância ideológica para com o Papa Francisco do que este teria para comigo - uma intolerância suficientemente desmedida para ser capaz de levar Ventura a chegar a esta grave acusação: o Papa destrói as bases da Igreja Católica na Europa... Assombroso!

Como a questão que leva o cristão André Ventura a criticar o seu dirigente religioso não pode ser a do Papa ser marxista, e não é, pelo que ele disse na entrevista à TSF, especificamente a da aceitação da união de facto entre homossexuais, nem será, certamente, a da condenação pública da corrupção e da pedofilia na Igreja, fico a perguntar-me: mas, afinal, porque é que André Ventura não gosta do Papa?

Arrisco seis respostas:

1 - André Ventura não tolera o Papa que pede que os refugiados que atravessam o Mediterrâneo não sejam abandonados à sua sorte.

2 - André Ventura não tolera o Papa que apela à solidariedade e à igualdade entre povos.

3 - André Ventura não tolera o Papa que quer uma Igreja pobre para os mais pobres.

4 - André Ventura não tolera o Papa que pede alívio da dívida aos países com menos recursos.

5 - André Ventura não tolera o Papa que acusa o capitalismo de matar.

6 - André Ventura não tolera o Papa Francisco porque os seus discursos e homilias são sistematicamente a favor dos fracos contra os fortes, a favor da fraternidade contra o egoísmo, a favor da inclusão e contra a exclusão.

Qualquer uma destas seis hipóteses demonstra que muitas das políticas que o Chega defende não podem deixar de ser, aos olhos do atual líder da cristandade, políticas anticristãs.

A lógica deste raciocínio leva-me, então, a esta surpreendente conclusão: dada a posição antipapal de André Ventura, ele e muitos dirigentes do Chega, gente de muitas missas e intensas rezas, são, afinal, anticristãos.