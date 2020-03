"Rui Moreira exigiu o estado de emergência, mas só para os outros"

Daniel Oliveira acusa o presidente da Câmara Municipal do Porto de ser "irresponsável" quando, a propósito da possibilidade da implementação de uma cerca sanitária no Porto, Rui Moreira afirmou não reconhecer autoridade à Direção-Geral da Saúde.

No espaço de opinião que ocupa semanalmente na TSF, o comentador vai mais longe e aponta incongruências ao autarca que foi um dos primeiros a pedir o Estado de Emergência Nacional: "Rui Moreira foi dos primeiros políticos portugueses a exigir o Estado de Emergência (...) e é a primeira pessoa, o primeiro político, a pôr o Estado de Emergência em causa."

Para Daniel Oliveira, "por soberba" ou "por ignorância", Rui Moreira "achava que o Estado de Emergência não o incluía a ele", lembrando que "muita gente avisou", incluindo o próprio comentador, "que o Estado de Emergência concentra poderes no Governo e nas autoridades de saúde".

"Eu compreendo que seja muito mais fácil suprimir as liberdades quando se manda do que quando se tem de obedecer", ironiza o comentador para logo a seguir dizer que "esta reação de Rui Moreira à mera possibilidade de um cerco sanitário faz temer o pior se as coisas se tornarem mais difíceis".

O comentador considera que o autarca "podia ter criado um gravíssimo problema", caso a cerca sanitária avançasse, "porque põe em causa os poderes das autoridades e poderia ter contribuído para uma espécie de apelo à desobediência".