Vencer o medo com a inteligência

Muito do sucesso no combate à Covid-19 terá sido conseguido porque o medo de ser contagiado se impôs e os portugueses cedo recolheram ao confinamento que o Estado nunca impôs como total. O pior que nos podia acontecer agora é que esse medo fosse vencido pelo cansaço de estar preso em casa ou pelo medo de perder o emprego. Devemos regressar à normalidade possível porque esse é o melhor caminho para garantir que vamos continuar a ter o sucesso relativo que temos conseguido.

Vencer pela inteligência implica cedências das empresas e trabalhadores para que o trabalho seja organizado de maneira totalmente diferente.

Vencer pela inteligência implica, logo à partida, vencer o medo de contágio, percebendo que isso será na maior parte dos casos possível se todos usarmos máscara quando sairmos à rua para trabalhar, fazer compras ou fazer exercício. Precisamos de perceber que implica igualmente manter o distanciamento social e que implica manter ou reforçar os hábitos de higiene que adquirimos nesta crise sanitária.

Vencer pela inteligência implica cedências das empresas e trabalhadores para que o trabalho seja organizado de maneira totalmente diferente, para que o distanciamento social seja possível, para que os transportes públicos possam funcionar cumprindo novas normas.

Vencer pela inteligência implica que se devolva aos mais velhos o amor familiar de que precisam e que lhes foi compulsivamente retirado para os salvar do contágio. Tem de ser possível acelerar o momento em que filhos e netos vão poder voltar a ver e a falar com os pais e os avós, garantindo que esse contacto se faz com a distância devida e com a toda a proteção necessária.

Este regresso tem de ser faseado e muito bem planeado.

Vencer pela inteligência implica que tenhamos a capacidade de racionalizar a conversa com os mais jovens, responsabilizando-os, mesmo aos mais novos, pela possibilidade de saírem de casa, regressando ao convívio com os amigos. Temos de saber convencê-los que isso só será possível se cumprirem todas as regras.

Vencer pela inteligência significa perceber que não se pode querer tudo para ontem, que este regresso tem de ser faseado e muito bem planeado, mas tem de começar a acontecer o mais rapidamente possível.