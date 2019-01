Aguiar Branco renuncia ao cargo de deputado

José Aguiar Branco anunciou, numa entrevista à RTP, que renuncia ao cargo de deputado para mostrar a Rui Rio que não precisa "de lugarzinhos".

"Renuncio ao mandato. Também não sou candidato nas próximas eleições legislativas. O que mostra também que toda a minha avaliação da situação não tem nada a ver nem com lugares nem com 'lugarzinhos' como aquilo, infelizmente, foi trazido para a discussão pública."

O social-democrata acredita que o PSD tem que se afirmar como uma alternativa segura ao governo socialista.

"Eu acho que o interesse do país clama que o PSD seja uma alternativa clara e inequívoca em relação a este Governo, em relação ao Partido Socialista e que o Presidente do partido seja uma clara alternativa inequívoca em relação ao doutor António Costa."

Aguiar Branco garante que a decisão de sair da Assembleia da República não tem a ver com a atual situação no PSD, mas sim com a vida que mantém além da política.



"Tem a ver com uma reflexão que eu já tinha feito há várias semanas e resulta de uma tendência que hoje há para a profissionalização e para o funcionalismo no exercício até de cargos eletivos como o de deputado e de, por isso, haver menos espaço para as pessoas que têm mais vida para lá daquilo que é a política profissional."

Durante a entrevista, Aguiar Branco não poupou elogios a Luís Montenegro, que considera ser um bom líder para o partido com provas dadas nesse sentido.

"O doutor Luís Montenegro foi um extraordinário líder parlamentar, num momento muito difícil da vida dos portugueses e de Portugal, demonstrou bom trabalho e, sobretudo, bom senso naquilo que foi a capacidade de agregar um grupo parlamentar e os militantes num momento difícil da vida do país e também de estabelecer a possibilidade de bons relacionamentos com os outros líderes parlamentares. Ele tem todas as características e todas as condições para ter esse desempenho enquanto líder do partido."