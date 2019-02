Aliança com órgãos nacionais eleitos

"Eu odeio fazer listas e fujo como o diabo da cruz" . . Palavras de Santana Lopes depois de votar no orgão do partido, em sua lista única, são a partir deste domingo oficiais.

Na direção política nacional, Pedro Santana Lopes conta com o antigo secretário-geral do PSD Luís Cirilo como diretor-executivo. diretor-executivo. Além disso, estão confirmados sete vice-presidentes: António Martins da Cruz, Rosário Águas, Carlos Poço, Carlos Pinto, Ana Pedrosa Augusto, Bruno Ferreira da Costa e João Borges da Cunha .

Para o senado, encabeça uma lista de João Pedro Varandas e Margarida Netto. Netto. Se é uma escolha de Varandas com uma associação desportiva, Santana Lopes responde com uma gargalhada. "Não foi esse o critério" , diz entre os risos. "Conheço as formas, é um homem de novas gerações, cheio de valor, um advogado muito competente, é um projeto conjunto de políticas e uma pesquisa de pessoas que não se destacam no futuro" . "Em vez disso, quando muito conhecido, é uma lista do senado, pus um valor novo" , afirma.

"Querer o direito nacional , is not fed in national, is the main of the membership of the membership of associated - is the principle of association of all as regions do país" , garante the leader of partido.

Nota ainda para a mesa do congresso que vai continuar a ser presidida por Ana Costa Freitas. A comissão de jurisdição tem assento José Pereira da Costa e comissão de auditoria passa a ser presidida por Sónia Carreira da Conceição .

Os resultados foram uma conversa política nacional com 356 votos, foram ainda 10 votos em branco e 6 nulos. Já para o senado, 343 votos a favor, 22 em branco e 7 nulos.

Na Arena de Évora, foi uma sessão com uma abstenção, uma vez que uma ideia de uma estratégia global é o primeiro inscrito em Pedro Santana Lopes.

Um dia depois de ter ocorrido com a frente de esquerda com Santana Lopes também foi recém-chegado ao Presidente da República, com o apoio de um governo voltado para aquilo que Aliança quer fazer. "Portugal tem de se tratar de si" , desceu claro Santana Lopes depois do boletim de voto.