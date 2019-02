Aliança rima com esperança. Os três hinos a votos no Festival da Canção de Santana

Os militantes do partido Aliança têm muito que escolher este sábado e domingo, na Arena de Évora.

Para além da Mesa do Congresso, da Direção Política Nacional (um equivalente à Comissão Política de outros partidos) e do Senado Nacional, um órgão "com alguma proximidade" ao Conselho Nacional (órgão máximo dos partidos entre congressos), os apoiantes de Santana Lopes têm ainda de escolher... um hino.

A votação é feita online numa plataforma colaborativa criada para militantes e há três canções à escolha para representar o partido:

1 - O hino proposto por António Pinto Basto

2 - O hino proposto por Carlos Pinto