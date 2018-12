António Costa e Pedro Sánchez reunidos para debater a Europa

O primeiro-ministro português, António Costa, e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, reuniram-se, esta manhã, à margem dos trabalhos do último dia do Congresso do Partido Socialista Europeu, em Lisboa.

O encontro teve início por volta das 10h30, poucos minutos depois da chegada do líder do Governo espanhol ao Auditório Professor Simões dos Santos, na Cidade Universitária, onde ambos irão discursar no encerramento da reunião magna dos socialistas europeus, que serve para aclamar o holandês Frans Timmermans como candidato dos socialistas à presidência da Comissão Europeia e para lançar a corrida ao Parlamento Europeu no próximo ano.

Entre os temas em debate neste encontro, confirmou a TSF, estará o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, mas também as próximas eleições europeias.

Os dois líderes socialistas já se tinham reunido, no mês passado, em Valladolid, Espanha, quando participaram numa cimeira bilateral que teve como tema as políticas de desenvolvimento das regiões pobres na fronteira dos dois países.

Além de António Costa e Pedro Sánchez, no Congresso do Partido Socialista Europeu participam ainda outros líderes socialistas como os primeiros-ministros de Malta, Joseph Muscat, e da Eslováquia, Peter Pellegrini.