As (várias) semelhanças entre Lucília Gago e Joana Marques Vidal

Tal como Joana Marques Vidal quando foi nomeada Procuradora-Geral da República (PGR), Lucília Gago é um nome pouco conhecido para a esmagadora maioria dos portugueses e até para muitos no meio judicial. Um antigo Procurador-Geral da República chegou mesmo a dizer à TSF, nos contactos à procura de reacções, que o nome não lhe dizia nada.

Dulce Rocha, também ela procuradora do Ministério Público (MP) e presidente executiva do Instituto de Apoio à Criança é uma das pessoas habituadas aos corredores dos tribunais que se cruzou várias vezes nas últimas décadas com Lucília Gago, por exemplo quando esta coordenava os magistrados do MP no Tribunal de Família e Menores de Lisboa, cargo onde, tal como agora, sucedeu a Joana Marques Vidal.

À TSF, Dulce Rocha sublinha que Lucília Gago foi ainda representante da PGR na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, com uma enorme sensibilidade para estas áreas, pelo que a sua escolha "é uma esperança para as crianças", tendo "uma sensibilidade semelhante à de Joana Marques Vidal".

Dulce Rocha detalha a experiência de Lucília Gago com crianças.

A responsável do Instituto de Apoio à Criança admite que esta escolha significa que há esperança para a área da família e dos menores, mas também para a justiça em geral e em especial para o Ministério Público.

Apesar de apanhada de surpresa com esta escolha do governo e depois do Presidente da República para a PGR, Dulce Rocha destaca que Lucília Gago sempre foi competente e muito reconhecida pela hierarquia do Ministério Público.