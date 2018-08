Beijos, banhos e um pedido: façam férias nas áreas afetadas pelos incêndios

O Presidente das República já iniciou as férias pelas áreas afetadas pelos incêndios o ano passado. Marcelo Rebelo de Sousa começou o período de descanso sexta-feira à noite com uma visita às Festas do Castelo, em Vouzela, um dos concelhos do distrito de Viseu mais fustigado pelos fogos de outubro.

O Chefe de Estado cumprimentou, conversou e tirou as selfies da praxe com dezenas de pessoas. Aos jornalistas disse que teve "um apelo emotivo" para começar as férias pela zona de Vouzela.

Ouça a reportagem de José Ricardo Ferreira no primeiro dia de férias do Presidente da República

Já este sábado de manhã, o Presidente da República aproveitou o bom tempo e foi dar um mergulho na praia fluvial de Porto Várzea para o primeiro banho do dia, ainda antes das 11h00.

Com estas férias pelas áreas queimadas, o Presidente da República está a cumprir com uma promessa que fez após os incêndios. Marcelo quer dar o exemplo na escola do destino para uns dias de lazer e acredita que outros políticos também "vão aparecer".

"Se Deus quiser isso vai acontecer muito. Eles já anunciaram que virão aqui e por aqui andarão só que têm calendários diferentes. Vão ver que eles vão aparecer", garantiu.

Para além deste concelho, Marcelo Rebelo de Sousa vai passar ainda por Tondela, Oliveira do Hospital, Góis e Arganil. Desloca-se sem agenda, a conduzir o próprio carro, e com seguranças. Do programa da visita tem apenas uma certeza vai "andar por várias praias" fluviais.