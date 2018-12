Candidata à liderança da JS arrisca processo criminal por mentir no currículo

A candidata à liderança da Juventude Socialista (JS) que alterou o currículo após denúncias de que várias informações biográficas não correspondiam à verdade arrisca um processo criminal.

Em causa está, desta vez, o currículo entregue por Maria Begonha na Câmara Municipal de Lisboa.

Segundo o Observador, para concorrer ao cargo de Assessora Política, Pelouros da Economia e Inovação na Câmara Municipal de Lisboa, que ocupou de maio de 2016 a setembro de 2018, Maria Begonha mentiu no currículo.

A agora candidata à liderança da Juventude Socialista dizia ter sido "assessora de Políticas Públicas e Desenvolvimento de Projetos Autárquicos" na Junta de Freguesia de Benfica entre 2014 e 2015, mas nunca ocupou esse cargo.

Assim o diz o contrato que assinou com a junta de freguesia, publicado no site Base.gov, e a presidente da junta que a contratou.

Segundo o contrato, o cargo ocupado por Maria Begonha era de "apoio ao secretariado", que incluía tarefas como "responder a emails dos fregueses", segundo a autarca Inês Drummond. Funções longe das responsabilidades de uma assessora de Políticas Públicas e Desenvolvimento de Projetos Autárquicos.

A alegada "experiência sólida na gestão de projeto e implementação de políticas públicas", foi, no entanto, precisamente um dos motivos invocados pela câmara para justificar a contratação da candidata a assessora política.

Ao Observador , Paulo Otero, especialista em Direito Administrativo, diz que Maria Begonha e arrisca ser alvo de um procedimento criminal por parte do Ministério Público por "falsas declarações" no currículoe pode incorrer numa "contraordenação muito grave" ao abrigo do artigo 456 do Código de Contratação Pública.

A candidata à liderança da Juventude Socialista foi alvo de polémica em outubro depois de se terem verificado erros no currículo que apresentava na sua página de candidatura.

Ao contrário do que escrevia no documento, publicado na página de candidatura, Maria Begonha nunca foi presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH) e deixou a meio o mestrado em Ciência Política que mencionava.

A candidata defendeu que se tratavam de "gralhas" e alterou a página para corrigir as informações que não correspondiam à verdade.

O sucessor de Ivan Gonçalves na liderança da JS será escolhido no Congresso Nacional da Juventude Socialista, entre 14 e 16 de dezembro.