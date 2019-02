CAP apela ao Aliança para que não tenha vergonha do mundo rural

Um ataque e um apelo. É desta forma que Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, discursou no primeiro congresso da Aliança, o partido que se tornou oficialmente neste sábado.

O representante dos agricultores é um novo partido liderado por Pedro Santana Lopes teve uma maior atenção ao mundo rural, distanciando-se dos atuais partidos políticos. Luís Mira, que "os resultados não são reconhecidos ou têm direito a receber, a defesa do que são os modos de vida e os valores do mundo rural". Reminiscência para a caça e para as touradas, Mira apela a Aliança "faça a diferença" neste capítulo. A resposta dos congressistas foi um aplauso, uma vez que é claro qual a opinião em relação ao assunto.

Ainda antes da defesa do mundo rural, Luís Mira atacou o executivo liderado por António Costa. "Alguns políticos em Portugal dizem que como vacas voam, como vacas não voam", começa por dizer o secretário-geral da PAC se é necessário que o Estado funcione bem "e que o" ministério da agricultura seja eficiente "para aproveitar uma boa negociação com Bruxelas e uma boa aplicação do fundo de fundos.