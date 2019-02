Catarina Martins lamenta saída de militantes do BE, mas espera "lutas comuns"

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, lamentou, esta quarta-feira, a saída de mais de duas dezenas de militantes do partido, mas acredita poder voltar a encontrar em "lutas comuns" quem agora deixa o Bloco.



Ontem, numa carta enviada à Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, 26 militantes, entre os quais os irmãos de Francisco Louçã, anunciaram a saída do partido por discordarem do atual projeto e considerarem que "pouco resta do projeto original do BE de ser uma força política em alternativa à sociedade existente".

No parlamento, Catarina Martins lamentou as saídas, mas sublinhou que houve outros bloquistas que não seguiram o mesmo caminho. "Lamentamos sempre. As críticas, como sabe, não foram acompanhadas sequer pelas pessoas que estiveram juntas na mesma moção", disse, no parlamento, referindo-se a uma das moções apresentadas na última Convenção Nacional do BE.

Ainda assim, apesar das saídas por discordância com o rumo seguido pela atual direção do BE, a coordenadora bloquista mostra-se confiante de que haverá encontros, no futuro, e "nas lutas comuns", entre quem sai e quem fica.

"Devo dizer que tenho a certeza absoluta de que nos vamos continuar a encontrar nas lutas comuns em que nos encontrámos até hoje", disse ainda a coordenadora nacional do Bloco, que recusou responder a mais perguntas sobre a atual situação interna do partido.

Na carta enviada à Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, os bloquistas que agora abandonam o partido deixam claro que o fazem "sem arrependimentos, mas também sem ilusões", numa altura em que, dizem, existe uma "clarificação política entre uma esquerda com um projeto radical para a sociedade e outra paliativa em que o resultado da sua ação é a integração no sistema que deveria combater".

Entre os nomes que abandonam o partido estão três figuras que fazem parte do grupo de quase 250 subscritores que assinaram o Manifesto Fundador do partido: João Carlos Louçã, Maria José Martins e Sérgio Vitorino.