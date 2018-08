Chefe de gabinete de Centeno critica Ministério Público no Facebook

André Caldas, chefe de gabinete de Mário Centeno no Ministério das Finanças, fez uma crítica no Facebook dirigida ao Ministério Público devido, alegadamente, à atuação na investigação do caso dos bilhetes do Benfica em que o ministro das Finanças se viu envolvido.

Na publicação citada pelo Observador, o socialista apontou o dedo primeiramente ao procurador da ação judicial sobre o "Mono do Rato" e depois ao próprio Ministério Público.

"O Ministério Público tem mostrado com regularidade não compreender bem os limites à sua atuação. Atenção, que quando assim é, a democracia é quem sofre", escreveu o socialista.

No seguimento, André Caldas explica que já "tinha visto (de perto) [o Ministério Público] assumir que agiam com base em notícias do CM. Com base no Facebook é uma estreia",

Em declarações ao Observador, André Caldas explicou que está em causa um "post pessoal, que nem sequer é público" e que foi feito "só para os amigos do Facebook".

Contactado pela TSF, o Ministério das Finanças recusou-se a comentar o assunto.