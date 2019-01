Conselho Nacional do PSD marcado para quinta-feira

O Conselho Nacional do PSD está marcado para esta quinta-feira, às 17h00, no Hotel Porto Palácio, Porto, apurou a TSF.

O órgão responsável pelo desenvolvimento e execução da estratégia política do partido vai reunir depois de Luís Montenegro ter desafiado o líder do PSD a convocar eleições diretas antecipadas, opção que Rui Rio rejeitou, optando por submeter a direção a um voto de confiança do Conselho Nacional.

O presidente deste órgão, Paulo Mota Pinto, disse à agência Lusa que o Conselho Nacional tem como único ponto na ordem de trabalhos a apreciação e votação, nos termos do artigo 68.º dos estatutos, de moção de confiança à comissão política nacional do PSD.



Com a escolha de quinta-feira para a realização do Conselho Nacional extraordinário, no Porto, pretendeu-se permitir uma clarificação rápida da situação interna, disse à agência Lusa um dirigente social-democrata.



Em relação à questão de a reunião decorrer às 17h00, hora em que estão a decorrer trabalhos parlamentares, o mesmo dirigente respondeu: "Os deputados podem sempre justificar a sua ausência dos trabalhos parlamentares por estarem em trabalho político e apenas uma parte faz parte do Conselho Nacional".



O regulamento do Conselho Nacional determina ainda que as votações do Conselho Nacional se realizam por braço no ar, com exceção de eleições ou se tal for requerido "por pelo menos um décimo dos membros do Conselho Nacional presentes".



Integram o Conselho Nacional 136 membros, cerca de 70 eleitos e quase o dobro por inerência.