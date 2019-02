António Costa faz mudanças pela quarta vez na legislatura. Conheça as novas caras do Executivo

As eleições Europeias espoletaram uma remodelação no Governo de António Costa, na qual Pedro Marques e Maria Manuel Leitão Marques saem do Executivo para a entrada de Pedro Nuno Santos, Mariana Vieira da Silva e Nelson de Souza.

Pedro Nuno Santos, até agora secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, foi promovido a ministro das Infraestruturas e Habitação, uma mudança que já era esperada. O agora ministro é conhecido como um dos mais importantes mentores da 'Geringonça' e da negociação entre os vários partidos que suportam o Governo.

Foto: Orlando Almeida / Global Imagens

Com a saída de Pedro Marques há uma divisão do Ministério que liderava e Nelson de Souza, secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, será responsável pelos fundos comunitários, como ministro do Planeamento.

Foto: Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Duarte Cordeiro vai abandonar o cargo na Câmara Municipal de Lisboa para assumir o cargo que até aqui pertencia a Pedro Nuno Santos, a secretaria de Estado do primeiro-ministro e dos Assuntos Parlamentares.

Foto: Gustavo Bom/Global Imagens

Já Mariana Vieira da Silva, atual secretária de Estado adjunta, fica responsável pelo Ministério da Presidência e Modernização Administrativa, de onde sai Maria Manuel Leitão Marques.

Foto: Jorge Amaral / Global Imagens

Os novos membros do Governo vão tomar posse, esta segunda-feira, 18 de fevereiro, pelas 15h00, no Palácio de Belém.

Eis a lista dos nomes que o Presidente da República aprovou para o Governo:

- Mariana Guimarães Vieira da Silva, ministra da Presidência e da Modernização Administrativa



- Ângelo Nelson Rosário de Souza, ministro do Planeamento



- Pedro Nuno de Oliveira Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação



- José Duarte Piteira Rica Silvestre Cordeiro, secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro e dos Assuntos Parlamentares (primeiro-ministro)



- Tiago Barreto Caldeira Antunes, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros (ministra da Presidência e da Modernização Administrativa)



- Luís Filipe Loureiro Goes Pinheiro, secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa (ministra da Presidência e da Modernização Administrativa)



- Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade (ministra da Presidência e da Modernização Administrativa)



- Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque, secretária de Estado do Desenvolvimento Regional (ministro do Planeamento)



- Jorge Moreno Delgado, secretário de Estado das Infraestruturas (ministro das Infraestruturas e da Habitação)



- Alberto Afonso souto de Miranda, secretário de Estado Adjunto e das Comunicações (ministro das Infraestruturas e da Habitação)



- Ana Cláudia da costa pinho, secretária de Estado da Habitação (ministro das Infraestruturas e da Habitação)