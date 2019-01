Costa garante que amizade com Rio é "mito urbano"

A situação atual do PSD foi abordada pelo primeiro-ministro, na noite desta terça-feira, no ciclo de conversas "30 Portugueses, 1 País". Costa falou também da sua relação com Rui Rio para garantir que o amizade com o líder do PSD não passa de um "mito urbano".

"É um dos maiores mitos urbanos criados na sociedade portuguesa e assenta, basicamente, no facto de eu e o Dr. Rui Rio nos darmos bem porque nos conhecemos na Assembleia, onde tivemos relações cordiais, e depois durante vários anos coincidimos: eu enquanto presidente da câmara de Lisboa e ele como presidente da câmara do Porto.

Ouça a reportagem de António Pinto Rodrigues.

Sobre a conturbação no seio dos sociais-democratas, António Costa diz não ter ficado "estimulado" com o que leu na comunicação social acerca do discurso de Luís Montenegro.

"Estava ocupado e não pude ouvir. O resumo que li na imprensa não me estimulou", revelou o primeiro-ministro.

Com o aproximar do fim da atual solução governativa, há dois sublinhado que o primeiro-ministro faz: PCP, BE e PS nunca se sentaram à mesma mesa e, enquanto político, Costa admite ter mais proximidade com os comunistas devido ao passado relacionado com a autarquia de Lisboa.

"É um partido que tem um grande sentido institucional, com quem é muito duro negociar e com uma relação de fiabilidade e confiança muito grande", garante.