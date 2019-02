Cristas apela ao Presidente para "moderar conflito" entre Governo e enfermeiros

Primeiro os professores, agora os enfermeiros, Assunção Cristas acusa o Governo do PS de ser "incompetente" para gerir os conflitos porque "afinal não tem o dinheiro que apregoava ter e a solução tem sido cortar negociações". A presidente centrista deixa, por isso, um apelo para o Palácio de Belém.

"Assistimos a uma grande crispação, a um extremar de posições e, por isso, apelamos ao Sr. Presidente da República para que no quadro dos seus poderes constitucionais, do seu exercício de uma magistratura de influência e do seu papel moderador, possa ajudar a descrispar também este conflito e trazer paz para a sociedade portuguesa", pediu Assunção Cristas.

Cristas afirma que " Lei da Greve existe e tem que ser estritamente cumprida" e que "esse direito deve ser exercido dentro do quadro legal e sem qualquer tipo de abuso".

Para o Governo segue a crítica de que "veio com a promessa de trazer paz social e hoje está a colher os ventos que semeou".