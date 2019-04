Cristas quer jovens e antigos jornalistas no Parlamento

Há duas mulheres nas principais cidades do país: Assunção Cristas em Lisboa e Cecília Meireles, atual vice-presidente, no Porto. Logo a seguir surge o líder da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos, que no último congresso tinha manifestado o desejo de ver a JC representada no Parlamento.

Cristas que em 2015 tinha sido o primeiro nome do CDS, na coligação com o PSD, em Leiria, escolhe agora Raquel Abecassis, a antiga jornalista da Rádio Renascença e candidata à junta de freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa, para ocupar o primeiro lugar da lista.

Raquel Abecassis é uma das vozes não militantes, ligadas à comunicação social, que a líder traz para a ribalta, a par com Rui Lopes da Silva, cabeça de lista por Coimbra e Sebastião Bugalho que é sexto na lista de Lisboa.

Na capital, a lista inclui em quinto, o atual secretário-geral do CDS Pedro Morais Soares, o braço direito da campanha de Assunção Cristas.

Outra novidade João Rebelo que, em 2015, estava na lista de Lisboa, passa a liderar os nomes do CDS em Faro onde, há quatro anos, o primeiro nome centrista era Teresa Caeiro.

Já Filipe Anacoreta Correia, conotado com uma ala mais crítica do CDS, sai da lista de Lisboa para o topo da tabela em Viana do Castelo.

Há nove atuais deputados a liderar distritos como cabeça de lista do CDS: desde logo o líder parlamentar Nuno Magalhães, em Setúbal, mas também João almeida (Aveiro), Telmo Correia (Braga), Hélder Amaral (Viseu) e Patrícia Fonseca (Santarém)