Deputada que votou por Feliciano Duarte demite-se do grupo parlamentar do PSD

A deputada do PSD Maria das Mercês Borges pediu, esta quinta-feira, a demissão de todos os cargos em que representava o grupo parlamentar, depois de uma notícia do jornal Observador a ter implicado num falso registo do deputado Feliciano Barreiras Duarte numa votação.

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, já aceitou este pedido de demissão.

"Perante as últimas notícias vindas a público, a deputada do PSD Maria das Mercês Borges pediu hoje a demissão de todos os cargos em que representava o grupo parlamentar ao presidente do grupo parlamentar Fernando Negrão", refere uma nota de imprensa da bancada social-democrata enviada à TSF.

Em declarações à TSF, Fernando Negrão admite que a atitude da deputada foi condenável. "Naturalmente, que é um erro e são condenáveis procedimentos desta natureza", afirmou o líder parlamentar social-democrata.

A deputada Maria das Mercês Borges era presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade e coordenadora da bancada do PSD na Comissão do Trabalho.

Segundo a nota, Fernando Negrão aceitou este pedido de demissão e designou para novo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade o deputado e vice-presidente da direção do grupo parlamentar Emídio Guerreiro.

Notícia atualizada às 12h50