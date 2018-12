Direto: debate quinzenal em tempo de greves. CDS-PP diz que Costa é "contador de estórias"

António Costa: "Nós não contamos histórias, nós apresentamos resultados"

Em resposta à líder do CDS-PP, António Costa disse, no debate quinzenal, que as políticas do Governo "estão certas, os resultados são bons" e que o Executivo do PS "tem de continuar". "Nós não contamos histórias, nós apresentamos resultados" , insistiu, depois de ouvir Assunção Cristas afirmar que "o primeiro-ministro é um contador de estórias".

Na primeira intervenção da tarde, Assunção Cristas considerou: "A sua estória do fim da austeridade não bate certo com a contestação crescente nas ruas", disse a presidente do CDS-PP, que questiona: "Se está tudo tão bem, por que razão tantos e tantos se queixam?".

"Dos professores aos médicos, dos guardas prisionais aos enfermeiros, dos polícias aos juízes, dos investigadores criminais aos trabalhadores dos transportes, dos técnicos de diagnósticos aos bombeiros", sublinhou a líder centrista, com o primeiro-ministro a replicar: "Nunca ouviu ninguém deste Governo dizer que está tudo bem, porque não está tudo bem", disse.

No mesmo sentido, o chefe de Governo esclareceu que o Governo não confunde as "justas expectativas das pessoas com as promessas que não fizemos", lembrando que o Governo "não prometeu tudo a todos, prometemos o que consta do programa de Governo".

O caso do bombeiros, com uma acesa troca de palavras entre a Liga dos Bombeiros e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, a propósito da alteração nas estrutura de comando, deve passar pelo debate.