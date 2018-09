"Do CDS esperávamos voto contra, do PS não". Nega dos socialistas surpreende BE

A deputada Mariana Mortágua criticou, esta terça-feira, a posição do PS quanto à taxa para negócios imobiliários proposta pelo Bloco de Esquerda (BE).

O líder parlamentar do PS, Carlos César, manifestou-se contra a taxa especial proposta pelo Bloco de Esquerda para os negócios no setor imobiliário, esta terça-feira.

Carlos César garantiu que o grupo parlamentar do PS não tem "qualquer intenção" de "aprovar a proposta do Bloco de Esquerda" , argumentando que a especulação não se combate com "uma taxa que é uma repetição de um imposto que já existe", mas, sim, com a "oferta de habitação acessível".

Na rede social Twitter, a deputada bloquista escreveu que não esperava um voto contra por parte dos socialistas.

"Do CDS já esperávamos voto contra, do PS não. É errado fechar portas ao princípio sem discutir medida. Mantemos proposta nas negociações", afirma Mariana Mortágua.

A deputada lembrou ainda que "a especulação expulsa" muitas pessoas das cidades, defendendo que a proposta do BE incide sobre os fundos que "não constroem ou reabilitam, só inflacionam os preços".