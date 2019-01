É "justo e democrático" que Montenegro tenha "palavra" no Conselho Nacional

Almeida Henriques, primeiro vice-presidente da mesa do Congresso do PSD, pediu esta quarta-feira a Paulo Mota Pinto que convide Luís Montenegro a estar presente na reunião do Conselho Nacional que vai decidir a moção de confiança a Rui Rio.

"O PSD tem um ADN de contraditório."

O social-democrata acredita que "faria sentido" a presença de Luís Montenegro para que o o ex-líder da bancada parlamentar possa "usar da palavra no Conselho Nacional". "Se esse movimento foi iniciado por Montenegro num desafio feito ao líder do partido para umas diretas, que depois acaba por optar por levar uma moção de confiança ao Conselho Nacional, acho que é justo e democrático que esteja convidado a intervir nesse mesmo Conselho Nacional", explica Almeida Henriques em declarações à TSF.

A sugestão feita a Mota Pinto surge para que se contribua para uma "democracia interna" no partido, até porque, recorda Almeida Henriques "o PSD tem um ADN de contraditório, um ADN democrático". Assim, "num Conselho Nacional onde se vai debater uma moção de confiança faz sentido que os dois protagonistas possam ter voz", reiterou.

"Faz todo o sentido" Montenegro marcar presença no Conselho Nacional.

Agora, "está na mão do presidente do Conselho Nacional decidir se convida ou não Luís Montenegro", relembra Almeida Henriques, que não arrisca um desfecho para o que se vai passar no Conselho Nacional.