"É uma greve cruel". Ministra admite ajuda fora do SNS para reagendar cirurgias

A ministra da Saúde considera que a greve dos enfermeiros "é uma greve cruel, porque se vira contra os mais fracos e não contra quem entende que é o sujeito de uma greve - que é o patronato".

Numa audição parlamentar sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde, Marta Temido confirmou a promessa ontem deixada, no debate quinzenal, pelo Primeiro-Ministro, sobre o reagendamento das cerca de cinco mil cirurgias adiadas devido à greve dos enfermeiros e admitiu que pode haverá "impacto nas outras cirurgias".

"É um número preocupante (...) Acredito que no primeiro trimestre do próximo ano, serão reagendadas dentro do SNS e, se for caso disso, dentro das regras e dos tempos de resposta, para outros parceiros", disse a ministra aos deputados.

A União das Misericórdias Portuguesas já manifestou disponibilidade para ajudar a realizar as cirurgias que têm vindo a ser adiadas na sequência da greve dos enfermeiros.

Marta Temido reafirmou a disponibilidade para o diálogo, sublinhando que entre o Governo e os enfermeiros já foram realizadas cerca de "30 reuniões".