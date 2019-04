Ex-mulher de Matos Fernandes escolhida duas vezes para organismos do Ambiente

A ex-mulher do ministro do Ambiente, Ana Isabel Marrana, foi escolhida por duas vezes para desempenhar funções em organismos do ministério chefiado por Matos Fernandes , avança o jornal Expresso.

No final de 2015, Ana Isabel Marrana foi nomeada Chefe de Gabinete pela secretária de Estado do Ordenamento do Território, Célia Ramos, como se pode ler no Despacho n.º 99/2016 . O ministro do Ambiente disse ao jornal que nada teve a ver com essa nomeação e que este caso não lhe suscitou qualquer dúvida.

Também Ana Isabel Marrana garante que o ministro - na altura seu marido - não teve qualquer influência na escolha e relembra que já trabalhava há dez anos com Célia Ramos. "O meu então marido limitou-se a dizer "vocês entendam-se". Não teve qualquer influência nesta escolha", disse ao jornal.

Marrana adianta ainda que não tem "culpa de ter sido casada" com quem foi. Se a situação se repetisse, admite que voltaria a aceitar o cargo, embora não goste de ver o seu nome nos jornais, porque está de "consciência tranquila".

Mais tarde, já fora do Governo e depois de se ter separado de Matos Fernandes, Ana Isabel Marrana regressou à cidade do Porto e, conta, decidiu falar com o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado, para saber se lá poderia trabalhar.

Quatro meses depois, era escolhida para trabalhar como assessora na APA, organismo sob tutela do ministério liderado por Matos Fernandes. Também neste caso, o ministro do Ambiente disse ao jornal que não teve qualquer interferência, não sabe que funções desempenha a ex-mulher e que Pimenta Machado não é sequer seu "amigo pessoal".

