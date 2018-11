Ferro convoca líderes parlamentares para discutir viagens e 'passwords'

Será um encontro de caráter extraordinário e é esse mesmo o objetivo do presidente da Assembleia da República, dar importância a dois dos temas que marcaram a agenda política nos últimos meses: passwords e viagens dos deputados.



Um dos casos em apreciação na próxima conferência de líderes, no dia 5 de dezembro, será o caso dos falsos registos de presenças de deputados no parlamento, que levou, inclusive, o Ministério Público a avançar com um inquérito sobre as alegadas falsas presenças no plenário por parte do deputado e secretário-geral do PSD, José Silvano.



Outro dos temas em discussão por parte dos líderes parlamentares será o caso dos pagamentos das viagens dos deputados , depois de ter sido revelado um sistema que permitia que muitos dos deputados eleitos pelos círculos da Madeira e dos Açores recebessem a dobrar os subsídios dados a propósito das viagens.



Uma situação que, como adianta o Expresso, conta com 'luz verde' do conselho de administração da Assembleia da República para ser alterada, sendo o cenário mais provável o de que as viagens passem a ser pagas mediante fatura, evitando-se a duplicação de subsídios entregues aos parlamentares.



São, portanto, duas matérias a que, sabe a TSF, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, quer dar toda a importância - e que merecem, por isso, ser tratadas de forma extraordinária por parte da conferência de líderes parlamentares e fora do periodo de discussão da proposta de Orçamento do Estado, que foi aprovada esta quinta-feira em votação final global.