Francisco Louçã destaca uma "figura ímpar da democracia"

João Semedo foi "um dos dirigentes políticos mais marcantes dos últimos anos", considera Francisco Louçã.

Em declarações à TSF, o antigo líder do Bloco de Esquerda lamentou a morte do também antigo coordenador do Bloco de Esquerda, esta manhã .

Francisco Louça recorda João Semedo como "um homem de grande coerência e persistência, que nunca desistiu do seus combates fundamentais".

A "humanidade, alegria, abertura, interesse, curiosidade, vontade de estar com os seus amigos e camaradas e aprender com outras pessoas" são características que tornaram João Semedo "uma das figuras ímpares da nossa democracia", considera.