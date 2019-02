Costa arrasa enfermeiros: "Greves são absolutamente ilegais e selvagens"

As greves dos enfermeiros são "selvagens." Foi esta a ideia defendida pelo primeiro-ministro, esta sexta-feira, numa visita a Mogadouro, onde acusou os enfermeiros de estarem a fazer uma greve ilegal que atenta contra os utentes e contra o Serviço Nacional de Saúde.

"Não podemos confundir aquilo que é o exercício da atividade sindical, aquilo que é o exercício legítimo do direito à greve com práticas que não são de greves cirúrgicas mas de greves selvagens, que visam simplesmente atentar contra a dignidade dos doentes e contra as funções do Serviço Nacional de Saúde. São absolutamente ilegais", defendeu o primeiro-ministro. Costa relembrou ainda que "as instituições não podem ficar impassíveis" porque lhes cabe, em todas as circunstâncias, "assegurar a legalidade" destas ações.

António Costa defende que as greves dos enfermeiros são "selvagens".

Esta quinta-feira, os enfermeiros deram início a mais uma greve às cirurgias, que se deve estender ao longo de um mês.

