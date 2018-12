Mais um caso de presenças-fantasma na AR. Desta vez na bancada do PS

Há mais um caso de falsas presenças no Parlamento, mas agora a atingida é a bancada do PS. O deputado socialista Nuno Sá marcou presença na Assembleia da República no dia 12 de junho de 2017 mas nesse dia esteve em Famalicão, onde visitou uma fábrica e assistiu às marchas populares. A informação é avançada pelo Observador , que contactou o deputado socialista mas este recusou a prestar qualquer informação sobre o assunto.

O jornal explica, num vídeo do plenário do dia 12, que começou às 15h02, Nuno Sá não aparece em qualquer imagem, embora haja registo da sua presença. Sem entrar em pormenores, o deputado adiantou ainda que irá "contactar os serviços da Assembleia da República para perceber o que aconteceu nesse dia".

Esta informação surge depois das polémicas em torno das falsas presenças que ocorreram na bancada do PSD, que atingiu o secretário-geral do partido, José Silvano, Feliciano Barreiras Duarte, Duarte Marques e José Matos Rosa.

Agora, a polémica atinge a bancada do Partido Socialista pela primeira vez. Recorde-se que o presidente do partido, Carlos César, disse no início do mês de dezembro que "comportamento fraudulentos" não tinham lugar na bancada socialista.